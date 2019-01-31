دينا الشربيني ترد علي أنتشار أخبار حملها من عمرو دياب

بعد شيوع أخبار حملها من الفنان عمرو دياب، ردّت الفنانة دينا الشربيني على ذلك بطريقة غير مباشرة.

وجاء النفي من خلال تسريب تفاصيل تتعلق بمسلسل "يوم وليلة" الذي تشارك فيه والذي قد يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتجسد فيه دور محامية تحاول فك لغز جريمة أدت إلى مقتل شقيقتها في إطالر من الأحداث المشوقة.

ويشار إلى أن العمل يجمع نخبة من الممثلين ومنهم أحمد السعدني وأحمد داوود واحمد مالك وريهام عبدالغفور.

وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كاملة أبو زكري. ومن المقرر أن يتم عرضه على شاشة MBC.

ويُذكر أن شائعة الحمل انتشرت بعدما تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها الشربيني برفقة عمرو دياب في إحدى المناسبات وهو يضع يدها على بطنها الذي بدا منتفخاً.

وظهرا أيضاً في مقطع فيديو تم تسجيله في المناسبة والمكان نفسيهما وهما يرقصان على أنغام بعض الأغنيات. وعلى الإثر اشتعلت المواقع وتساءل الكثيرون عن مدى صحة حمل الممثلة.

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