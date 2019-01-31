شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ضابط مباحث فى مسلسل "الملكة" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد العوضى خلال أحداث مسلسل "الملكة" مع النجمة ياسمين عبد العزيز شخصية ضابط مباحث ويتعرض لكثير من المواقف بجانب بطلة العمل، حيث بدأ تصوير مشاهده الأولى فى الديكور الخاص بالعمل.

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، احمد العوضى، ايهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

ويشارك العوضى فى أحداث الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، كما يشارك أيضاً فى فيلم "لص بغداد" مع محمد امام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد خالد موسى.