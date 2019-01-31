شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان مشيدا بتطبيق زاجل: تجربة ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان مصطفى شعبان بتطبيق "زاجل" الإخباري، والخدمات التى يقدمها للقراء، وهنأ القائمين على التطبيق الذي انطلق الفترة الماضية ونال إعجاب الكثير من المستخدمين. ونشر مصطفى شعبان صورة التطبيق وعلق عبر حسابه على "فيس بوك": "برافو بهنئ أبليكشن زاجل على التميز.. تجربة ممتعة".



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