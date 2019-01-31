شكرا لقرائتكم خبر عن "فى حضن جوزها".. هكذا شوقت شيرين عبد الوهاب جمهورها لكليب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت المطربة شيرين عبد الوهاب، جمهورها عن أسم الأغنية التى ستطرح غدًا لها فيديو كليب جديد، موضحة أنها ستكون من ضمن أغانى ألبومها الأخير "نساى".

ونشرت شيرين، صورة لها بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، خلال احتضانها لها، وقالت: "بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي، تفتكروا هتكون أنهى أغنية؟".



شيرين عبد الوهاب

حاول جمهور شيرين التخمين لمعرفة اسم الأغنية التى ستطرح لها شيرين فيديو كليب لها، وتوقع الكثير منهم أن تكون الأغنية "حبة جنة" من ألبومها نساى.

ويضم ألبوم نساى 12 أغنية، وهما"حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".