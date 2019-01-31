شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تقبل تحدى السير لمسافة 5 كيلومترات.. اعرف التفاصيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة كندة علوش، فى تحدى "خطوة خير" لصالح مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الذى أشعله الإعلامى مصطفى الأغا، حيث نشر "فيديو "على إنستجرام، وطالبها بالدخول فى التحدى السير لمسافة 5 كيلو مترات.

وردت كندة علوش، على الإعلامى مصطفى الأغا، قائلة: "لعيونك والله يكون بالعون يوم السبت إن شاء الله.. وطبعً لما مصطفى الأغا يتحدى لازم التحدى يكون رياضى".

وكانت قد طالب الإعلامى مصطفى الأغا، كندة علوش بالدخول فى التحدى قائلاً: "خطوة خير قد تنقذ محتاجًا وقد تفتح باباً كان مغلقًا.. أتحدى عابد فهد وزينة يازجي وتيم حسن ووفاء الكيلاني وكندة علوش ومحمد عساف فى مشى 5 كيلومترات".



كنده علوش

يذكر أن الفنانة كندة علوش قد اعتذرت عن فيلم "أعز الولد" الذي كان سيجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وسبب اعتذارها ابنتها "حياة" التى ترغب فى رعايتها حيث إنها فى الشهور الأولى من عمرها