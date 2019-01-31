شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رده الجميل لوحش الشاشة.. ماذا قالت رانيا فريد شوقى للنجم وليد توفيق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة رانيا فريد شوقى، عن سعادتها لوفاء النجم وليد توفيق لوالدها وحش الشاشة فريد شوقى، ودائمًا يذكره فى اللقاءات التليفزيونية ومساعدته فى بداية مشواره الفنى.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلة: "التواضع والأخلاق والوفاء والموهبة النجم العربى وليد توفيق فى أى لقاء تليفزيونى أو لقائى معاه لازم يجيب سيرة فريد شوقى ويحكى أنه وقف جنبه فى بداية مشواره الفنى قليل الناس اللى عندها وفاء".

وتشارك رانيا، فى مسلسل "أبو العروسة" الذى ينتمى إلى نوعية الـ60 حلقة وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، ولاء الشريف، كارولين عزمى ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.