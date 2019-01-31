محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "Arabs Got Talent" على موقع "تويتر"، عن "برومو" الموسم السادس، الذي من المقرر عرض أولى حلقاته في 16 فبراير المُقبل.

ويظهر في البرومو الفنانة اللبنانية نجوى كرم والإعلامي علي جابر يتلقان اتصالًا هاتفيًا يخبرهم بضرورة التواجد لتصوير الموسم الجديد، بينما يفشلوا في الوصول للعضو الثالث الفنان أحمد حلمي، بسبب هاتفه المغلق "متل العادة"، بحسب ما قاله جابر، حتى يلتقون به في النهاية.

تُعرض حلقات البرنامج على قناتي MBC4 وMBC العراق. يُذكر أن اختبارات الأداء أُجريت في عدد من الدول العربية، منها "مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس والجزائر".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- طرح إعلان "Arabs Got Talent 6".. تعرف على موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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