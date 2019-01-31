في حضرة الشيشة.. الشاب خالد يجتمع بـ فرنش مونتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الجزائري الشاب خالد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالمطرب فرنش مونتانا.

وعلق الشاب خالد على الصورة: "حالا مع أخويا فرنش مونتانا".

ولم يفصح الشاب خالد إن كان عملا قريبا سيجمعهم سويا أم لا، ولكن جمهور الشاب خالد توقع أن يكون هناك عمل يجمعهم عما قريب.

يُذكر أن فرنش مونتانا اسمه الحقيقي "كريم خربوش" هو مغني راب ومنتج ورجل أعمال أمريكي من اصل مغربي، هاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرته عندما كان عمره 13 عاما، وحقق شهرة كبيرة في الفترة الماضية، ويتابعه أكثر من 10 مليون متابع على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام. ​