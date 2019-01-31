محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج سامح عبدالعزيز، إنه استقبل عروضًا من أكثر من منتج ليعود بها إلى السينما خلال الفترة المُقبلة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مساء اليوم الخميس: "تلقيت عروضًا كثيرة لكن لم أحسم قراري بشأنها حتى الآن، حاليًا أقضي بعض الوقت مع أسرتي وبعدها سوف أفكر فيما عُرض عليّ، وأنزل الشغل إن شاء الله".

وعن آخر أفلامه "سوق الجمعة" الذي لم تتح له فرصة متابعة ردود الأفعال عليه بسبب ظروف حبسه، أوضح أنها وصلته وكانت في مجملها إيجابية.

جدير بالذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز، حصل قبل أيام على عفو رئاسي، بعد قضائه عامًا من 3 سنوات، هي العقوبة التي صدرت ضده بعد اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة.

سامح عبدالعزيز أحد أشهر مخرجي السينما، من أشهر أعماله أفلام: "الفرح"، "كباريه"، "الليلة الكبيرة"، تيتة رهيبة"، "أبو شنب"، "سوق الجمعة"، "حملة فريزر"، "صرخة نملة"، وقدم للدراما التليفزيونية: "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "الحارة"، و"رمضان كريم".

كانت هذه تفاصيل خبر خاص| بعد العفو الرئاسي.. سامح عبدالعزيز: تلقيت عروضًا لم أحسم قراري بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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