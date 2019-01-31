وفاء صادق أحدث المنضمين لـ"فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انضمت الفنانة وفاء صادق لفريق عمل مسلسل "فلانتينو"، بطولة "الزعيم" عادل إمام، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني.
ونشرت وفاء عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة غلاف سيناريو المسلسل، الذي انطلق تصويره أمس الأربعاء بمشاهد جمعت الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز، بحضور مؤلف العمل أيمن بهجت قمر، والمنتج هشام تحسين.
وكتبت وفاء تعليقًا على الصورة "نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم يا مسهل يارب، رمضان يجمعنا.. الزعيم".
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