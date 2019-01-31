الافلام المرشحة لـ اوسكار 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - ينتظر العالم بأسره بعد أيام الحفل الأهم والأبرز في هوليوود، والذي يعتبر من أهم الانجازات التي يحلم بها أي ممثل أو مخرج أو فريق عمل، ألا وهو حفل الأوسكار.
وقد أعلنت الأكاديمية عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2019 في دورتها الـ91، حيث من المقرر أن يبدأ التصويت النهائي في فبراير، ويستمر لمدة ثمانية أيام.
يشار إلى أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام في 25 فبراير، ولأول مرة منذ ثلاثة عقود، لن يكون هناك مقدم للحفل.
صور أجمل فساتين الأوسكار على مر الزمن!
وهذه قائمة مفصلة بالترشيحات:
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:
ألفونسو كوارون، "روما"
سبايك لي، "BlacKkKlansman"
آدم مكاي، "Vice"
بافل بافليكوفسكي، “Cold War
يورجوس لانثيموس، "The Favorite"
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة:
ياليتزا أباريسيو، "Roma"
غلين كلوز، "The Wife"
أوليفيا كولمان، "The Favourite"
ليدي جاجا، "A Star Is Born"
ميليسا مكارثي، "؟Can You Ever Forgive Me"
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:
كريستيان بايل، "Vic "
برادلي كوبر، "A Star Is Born"
ويليم دافو، "At Eternity’s Gate "
رامي مالك، "Bohemian Rhapsody "
فيجو مورتنسن، "Green Book "
جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:
إيمي أدامز، Vice
مارينا دي تافيرا، Roma
ريجينا كنج، If Beale Street Could Talk
إيما ستون، The Favourite
راشيل وايز، The Favourite
جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:
ماهرشالا علي، Green Book
آدم درايفر، BlacKkKlansman
سام إليوت، A Star Is Born
ريتشارد إي جرانت، Can You Ever Forgive Me
سام روكويل ، Vice
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:
The Ballad Of Buster Scruggs
Black Panther
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen Of Scots
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:
Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
Isle Of Dogs
Mary Poppins Returns
جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
A Quiet Place
Roma
جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:
Black Panther
Bohemian Rhapsody
First Man
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:
Animal Behavior
Bao
Late Afternoon
One Small Step
Weekends
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
Skin
جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:
The Ballad of Buster Scruggs
BlacKkKlansman
؟Can You Ever Forgive Me
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:
Border
Mary Queen of Scots
Vice
جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:
All The Stars من Black Panther
I’ll Fight من RBG
The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns
Shallow من A Star Is Born
When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad
of Buster Scruggs
جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:
Black Panther
First Man
The Favourite
Mary Poppins Returns
Roma
جائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Roma
Shoplifters
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:
Free Solo
Hale County This Morning
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):
Black Sheep
End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence
جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:
The Favourite
First Reformed
Green Book
Roma
Vice
جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي:
Cold War
The Favourite
Never Look Away
Roma
A Star Is Born
جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:
Avengers: Infinity War
Christopher Robin
First Man
Ready Player One
Solo: A Star Wars Story
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