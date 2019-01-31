الافلام المرشحة لـ اوسكار 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 09:02 مساءً - ينتظر العالم بأسره بعد أيام الحفل الأهم والأبرز في هوليوود، والذي يعتبر من أهم الانجازات التي يحلم بها أي ممثل أو مخرج أو فريق عمل، ألا وهو حفل الأوسكار.

وقد أعلنت الأكاديمية عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2019 في دورتها الـ91، حيث من المقرر أن يبدأ التصويت النهائي في فبراير، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

يشار إلى أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام في 25 فبراير، ولأول مرة منذ ثلاثة عقود، لن يكون هناك مقدم للحفل.

صور أجمل فساتين الأوسكار على مر الزمن!



وهذه قائمة مفصلة بالترشيحات:



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice



جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، "روما"

سبايك لي، "BlacKkKlansman"

آدم مكاي، "Vice"

بافل بافليكوفسكي، “Cold War

يورجوس لانثيموس، "The Favorite"



جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة:

ياليتزا أباريسيو، "Roma"

غلين كلوز، "The Wife"

أوليفيا كولمان، "The Favourite"

ليدي جاجا، "A Star Is Born"

ميليسا مكارثي، "؟Can You Ever Forgive Me"





جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:

كريستيان بايل، "Vic "

برادلي كوبر، "A Star Is Born"

ويليم دافو، "At Eternity’s Gate "

رامي مالك، "Bohemian Rhapsody "

فيجو مورتنسن، "Green Book "



جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

إيمي أدامز، Vice

مارينا دي تافيرا، Roma

ريجينا كنج، If Beale Street Could Talk

إيما ستون، The Favourite

راشيل وايز، The Favourite



جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

ماهرشالا علي، Green Book

آدم درايفر، BlacKkKlansman

سام إليوت، A Star Is Born

ريتشارد إي جرانت، Can You Ever Forgive Me

سام روكويل ، Vice



جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots



جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice



جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns



جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma



جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin



جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

؟Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:

Border

Mary Queen of Scots

Vice



جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:

All The Stars من Black Panther

I’ll Fight من RBG

The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns

Shallow من A Star Is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad

of Buster Scruggs



جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther

First Man

The Favourite

Mary Poppins Returns

Roma



جائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence



جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice





جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story