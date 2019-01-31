كندة علوش تسير 5 كليو مترات لصالح اللاجئين

كتبت-إسراء البيهوني:

قبلت الفنانة كندة علوش تحدى "خطوة خير" لصالح مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بعد اشارة الإعلامى مصطفى الأغا لها، على إنستجرام، مطالبها بالدخول تحدى الخير.

وردت الفنانة السورية قائلة: " لعيونك والله يكون بالعون يوم السبت إن شاء الله.. وطبعًا لما مصطفى الأغا يتحدى لازم التحدى يكون

رياضى".

كندة علوش كانت قد اعتذرت عن فيلم "أعز الولد" الذي كان سيجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف بسبب ابنتها "حياة" التى ترغب فى رعايتها حيث إنها فى الشهور الأولى من عمرها.