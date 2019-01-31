«نجوم حول الكوكب» على صوت العرب

كتبت-إسراء البيهوني:

في ذكرى رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، تقدم إذاعة صوت العرب يومًا إذاعيًا كاملًا، و ذلك الأحد الموافق الثالث من فبراير.

ويبدأ اليوم الإذاعي بحلقة خاصة من برنامج "صباح الخير يا عرب" عنوانه "يا صباح الخير يا اللي معانا" و ذلك في التاسعة إلا الثلث صباحا، و يمتد حتى الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي.

وتبدأ فقرات اليوم الإذاعي بعنوان "نــجـــوم حــول الــكوكــب" من خلال فترات مفتوحة على الهواء، اعتبارا من الساعة العاشرة و النصف صباحا و حتى الواحدة من صباح الاثنين، حيث سيتم خلال هذه الفترات استعراض لمسيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، مع أبرز نجوم عصرها تلحينا

و أشعارًا ورجال فكر وسياسة واقتصاد، و كيف أسهموا في صناعة هذا الكوكب الفني، و كيف أسهمت هي في نجاحاتهم، و ذلك حسب التسلسل الزمني.

يشارك في هذا اليوم من مذيعي صوت العرب( حسب ترتيب الظهور): عبير ظلام و هشام علوان و الإخراج أماني أحمد.. في فترة تتحدث عن نجوم البدايات في مسيرة أم كلثوم أمثال: أبو العلا محمد ، أحمد رامي ، محمد القصبجي ، زكريا أحمد ، طلعت باشا حرب ، بيرم التونسي.

ثم يقدم محمد عبد العزيز و أمنية فكيه و

الإخراج أشرف نوير فترة أخرى تتناول شخصيات :رياض السنباطي ، محمد الموجي، عبدالفتاح مصطفى، مصطفى أمين و أبرز أعمال كل منهم معها و علاقتهم الشخصية بها.

و تتناول الفترة التي تقدمها منال هيكل، و يخرجها حاتم العجمي، مسيرة أم كلثوم مع السياسيين، وعلاقتها بالسلطة متمثلة في الملك فاروق ثم الرئيس جمال عبدالناصر.

و حول العلاقة الفنية لأم كلثوم بكل من بليغ حمدي و محمد عبد الوهاب تدور الفترة التي يديرها يحيى حسن و منال عزت و يخرجها ضياء قمحاوي.

الفترة الإذاعية الأخيرة في يوم " نجوم حول الكوكب " سيديرها نوجي أباظة و أحمد سعيد و تخرجها سعدية حسين.

و تستعرض نجوم العمل الأوحد مع أم كلثوم أمثال جورج جرداق و الهادي آدم و كامل الشناوي و سيد مكاوي.

يلي ذلك برنامج وثائقي حول أم كلثوم تقديم محمد محمود .