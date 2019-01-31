شاهد.. شيرين عبد الوهاب فى حضن حسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تصوير فيديو كليب جديد مع زوجها المطرب حسام حبيب لأحد أغانى ألبومها الأخير "نساى" الذى طرحته فى الأسواق بأكتوبر العام الماضى.
نشرت شيرين صورة وهى فى حضن زوجها عبر حسابهاعلى موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "بكرة هينزل فيديو كليب جديد من ألبوم نساي تفتكروا هتكون أنهي أغنية".
وقد حازت الصورة على إعجاب الألاف من
الذى ضم الألبوم أكثر من 12 أغنية أشهرهم :" الوتر الحساس، حبه جنة، كدابين، تاج رأسك" وغيرهم وقد نال إعجاب الكثير من متابعيها.
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