فيديو.. محمود الجندي يكشف تفاصيل زيارته للعراق وحقيقة تشيعه

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قال الفنان محمود الجندي، أنه لا صحة لما أشيع عن تشيعه فقد كانت زيارته للعراق وراء تلك الشائعة، إلا أنه ذهب إلى هناك بناء على دعوة من الحشدالشعبي لحضور مهرجان فني.
وعن ارتدائه ملابس الجيش أثناء زيارته للعراق، أكد الجندي، أنه أراد إظهار تعاطفه مع العراقيين بعد هجوم
وأكمل خلال لقائه على قناة "on e"، أنه مسلم منهجه الوسطية، مؤكدًا أن الصوفية ليست تطرفًا وإنما هي أسلوب ممارسة للطقوس الدينية .
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