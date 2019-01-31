فيديو.. محمود الجندي يكشف تفاصيل زيارته للعراق وحقيقة تشيعه

الفنان محمود الجندي

كتبت-إسراء البيهوني:

قال الفنان محمود الجندي، أنه لا صحة لما أشيع عن تشيعه فقد كانت زيارته للعراق وراء تلك الشائعة، إلا أنه ذهب إلى هناك بناء على دعوة من الحشد

الشعبي لحضور مهرجان فني.

وعن ارتدائه ملابس الجيش أثناء زيارته للعراق، أكد الجندي، أنه أراد إظهار تعاطفه مع العراقيين بعد هجوم

وقع العشرات من الأبرياء ضحايا له فرأي أن الملابس العسكرية هي الأكثر مناسبًة لتلك المناسبة.

وأكمل خلال لقائه على قناة "on e"، أنه مسلم منهجه الوسطية، مؤكدًا أن الصوفية ليست تطرفًا وإنما هي أسلوب ممارسة للطقوس الدينية .