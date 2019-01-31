محمود حميدة ينضم رسميًا لفيلم تصفية حساب

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تعاقد المنتج أيمن عبدالباسط مع النجم محمود حميدة، على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط.
وجاء التعاقد مع محمود حميدة ليكون ثالث التوقيعاتالرسمية للعمل، حيث بدأ المخرج أحمد عبدالباسط، اختيار أماكن التصوير والمعاينات الخاصة ببدء التصوير المقرر له الشهر المقبل،
فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد، محمود حميدة، يسرا اللوزي، وتأليف مصطفي حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم اوف ايجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.
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