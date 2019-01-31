محمود حميدة ينضم رسميًا لفيلم تصفية حساب

كتبت-إسراء البيهوني:

تعاقد المنتج أيمن عبدالباسط مع النجم محمود حميدة، على المشاركة في بطولة فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط.

وجاء التعاقد مع محمود حميدة ليكون ثالث التوقيعات

الرسمية للعمل، حيث بدأ المخرج أحمد عبدالباسط، اختيار أماكن التصوير والمعاينات الخاصة ببدء التصوير المقرر له الشهر المقبل،ويجري حاليًا استكمال باقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في "تصفية حساب".

فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد، محمود حميدة، يسرا اللوزي، وتأليف مصطفي حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم اوف ايجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.