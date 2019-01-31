بعد قليل..انطلاق برنامج رانيا يوسف "More about Rania"

رانيا يوسف كتبت-إسراء البيهوني: تنطلق بعد قليل، أولى حلقات برنامج النجمة رانيا يوسف الجديد "More about Rania"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن المقرر أن البرنامج يتناول حياتها اليومية بالتصوير داخل منزلها والتعرف ومن المقرر أن البرنامج يتناول حياتها اليومية بالتصوير داخل منزلها والتعرفعلى حياتها الشخصية بشكل أكبر. البرنامج من إنتاج شركة C connect، وهو من نوعية برامج تليفزيون الواقع المتعارف عليه بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يذاع البرنامج الخميس من كل أسبوع.

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