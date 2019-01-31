زلزال.. أول أعمال حلا شيحا بعد عودتها للفن

الفنانة حلا شيحا كتبت-إسراء البيهوني: اعلنت الفنانة "حلا شيحا"، انضمامها لمسلسل "زالزال"، وجاء ذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. حيث نشرت "حلا"، بوسترا دعائيا للمسلسل وعلقت:"استنوني قريبا في رمضان مع محمد رمضان". في رمضان مع محمد رمضان". وأعربت حلا شيحا عن سعادتها بالعمل الذي ستعود به لجمهورها وقالت إنه عمل يحمل كل ما كانت تتمناه من مضمون إنساني يلمس المشاعر الإنسانية. المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر الذي تشارك بطولته مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

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