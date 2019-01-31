فريق بلاك تيما كتبت-إسراء البيهوني: يستعد فريق "بلاك تيما"لإحياء حفله الغنائي الكبير يوم الجمعة الموافق 22 فبراير، في الساعة السابعة والنصف مساءًا، وذلك بقاعة النهر في ساقية الصاوي. السابعة والنصف مساءًا، وذلك بقاعة النهر في ساقية الصاوي. يذكر أن "بلاك تيما" من أشهر الفرق الموسيقية النوبية الأصل، ويكمن سر نجاحها في تقديم لون غنائي مختلف عن أبناء جيلهم.

كانت هذه تفاصيل خبر فبرايرالمقبل .. بلاك تيما يحيي كبرى حفلاته الغنائية في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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