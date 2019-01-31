فارس كرم يضرب موعدًا مع الجمهور في العراق

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني فارس كرم لإحياء حفل غنائي كبير في العراقي وتحديدًا في العاصمة بغداد يوم 15 شباط/فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يقدّم فارس كرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها، أغاني ألبومه الأخير “44:36” ومنها “بدنا نولعا”، “حبك برم” و”سمع”.
على صعيد آخر، يستعد فارس كرم قريبًا لتصوير أغنية “سمع” على طريقة الفيديو فيكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدر من الألبوم.
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