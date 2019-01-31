كيف علّق راغب علامة على ولادة الحكومة في لبنان؟

متابعة الخليج 365: علّق السوبر ستار راغب علامة المهتمّ دائمًا بالشأن السياسي والاجتماعي، على ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة التي كان يجب أن تتشكّل منذ الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 6 أيار/مايو من العام الماضي 2018.

وغرّد راغب علامة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، معلنًا موقفه من ولادة الحكومة بعد طول انتظار: “وأخيرًا ركبت الحكومة، على أمل أن تكون حكومة لمطالب الشعب وليس لمواجهته”.

الجدير ذكره أن راغب علامة كان قد طرح أغنية وطنية بعنوان “طار البلد” تحدث فيها بلسان الشعب اللبناني ووجهها إلى الطبقة الحاكمة.