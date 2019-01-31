تكريم "ستان لي" مبتكر شخصيات الأبطال الخارقين بهوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرّم مئات المعجبين والمشاهير في هوليوود كاتب القصص المصورة الأمريكي "ستان لي"، الذي ابتكر شخصيات أبطال مثل "سبيدر مان" و"أيرون مان" و"هالك" والكثير غيرها.

وقدّم المخرج الأمريكي كيفن سميث حفل التكريم على مسرح "تي.سي.إل تشاينيز".

وتحولت رسومات وقصص ستان لي الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن عمر يناهز 95 عاماً، إلى شخصيات سينمائية في أفلام تحصد إيرادات هائلة، وظهر كضيف شرف في كل هذه الأفلام تقريباً.

وقال سميث: "أمثاله لن يمروا من هذا الطريق مرة أخرى وأنا لا أتحدث فقط عن المهنية الشديدة في أعماله بل عن عالم كامل من الشخصيات التي ابتكرها".

كما علّق الممثل ويزلي سنايبس الذي مثل إحدى شخصياته، قائلاً: "إنه مصدر إلهام لجميع الفنانين المبدعين ليذكرنا بأن الإبداع لا يتبدد وعاجلاً أو آجلاً سيرى العالم بأسره السحر الذي تقدمه".