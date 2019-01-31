مايكل جوردن آخرهم.. مشاهير ارتدوا سروج أحصنة كموضة لهذا العام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثناء حفل توزيع جوائز نقابة المهن التمثيلية، أصبح النجم مايكل جوردن آخر المشاهير الذين ظهروا على السجادة الحمراء مرتدين ما يشبه سروج الأحصنة كموضة لهذا العام، حيث ظهر شريطاً ملوناً ملتفاً حول عنقه بالكامل، وكان هناك الكثير من النقوش في رداء بطل "بلاك بانثر".

ويبدو أن جوردن لم يكن الوحيد في ذلك، حيث نشرت مجلة "elle" تقريراً حول بعض المشاهير الذين اتبعوا تلك الموضة:

تشادويك بوسمان

هو النجم المشارك في "بلاك بانثر"، حيث ظهر مرتدياً بدلة بيضاء وأيضاً ما يشبه سرج الأحصنة، وكان أيضاً باللون الأبيض.

تيموثي شالاماي

اتبع نفس الموضة وظهر متألقاً باللون الأسود.

آدم ريبون

ظهر مرتدياً تلك الموضة في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، لكن هذه المرة، ومن خلال إطلالته يمكن القول إنه حقاً سرج حصان.

يذكر أنه في هذا العام سلطت الأضواء على مجموعة الربيع للملابس الرجالية لـ"فيرجيل أبلوه"، حيث ظهر عارضو الأزياء جميعهم مرتدين سروج الأحصنة المنقوشة وبأشكال مختلفة.

ومن الواضح أن تلك الموضة لا يشار لها فقط بأنها مثل سروج الأحصنة، ولكنها تشبه المراييل التي يرتديها الأطفال.

وتسببت هذه الموضة في انقسام آراء المتابعين على تويتر، من حيث إنها موضة لافتة للنظر، وما إذا كانت تصلح كإطلالة للمناسبات الرسمية لعامة الناس، لكن من المرجح أن تلك الموضة قد لا تلقى رواجاً بين الناس.