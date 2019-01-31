دنيز تشاكير بإطلالة جريئة جدًا بعد حصولها على حكم البراءة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة التركية المثيرة للجدل دنيز تشاكير صورة جديدة لها على إنستغرام ظهرت فيها بإطلالة "جريئة"، كما وصفها البعض، حيث ارتدت فُستاناً باللون الأخضر الزيتي، بفتحة كبيرة كشفت عن صدرها وظهرها.

وتأتي إطلالة تشاكير هذه بعد فترة من حصولها على حكم البراءة في قضية إهانة سيدات مُحجبات خلال تواجدها بأحد المطاعم وذلك لعدم كفاية الأدلة.

يُشار إلى أن بعض السيدات المحجبات قد رفعن قضية ضد الفنانة التركية، حيث اتهمنها بالعنصرية بعد قيامها بالسخرية منهن، وأصدر القضاء التركي حُكمًا ببراءة الفنانة التركية بسبب عدم كفاية الأدلة.

وعلى الصعيد الفني، تنتظر الفنانة التركية عرض أولى حلقات مسلسلها الجديد Vurgu إلى جانب النجم التركي اركان بيتيكايا في 6 فبراير القادم على قناة Fox، بعدما كان من المقرر أن يُعرض على قناة Show، إلّا أن شركة الإنتاج قامت برفع ميزانية المسلسل بعد رفع أجور نجوم العمل؛ إذ سيحصل بيتيكايا على أجر 150 ألف ليرة تركية على الحلقة؛ أي ما يقارب الـ 30 ألف دولار أمريكي.

إلى ذلك، ستحصل تشاكير على 75 ألف ليرة تركية على الحلقة بما يقارب الـ 15 ألف دولار أمريكي، مع توقعات أن يحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، ودون أن تؤثر تصرفات النجمة التركية دينيز تشاكير المثيرة للجدل على نجاحه.