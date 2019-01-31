شيري عادل تتلقى رسائل إشادة من زوجها الداعية معز مسعود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الداعية المصري معز مسعود لأول مرة عن إعجابه بالأداء التمثيلي لزوجته الفنانة شيري عادل، خاصة في مسلسل “السهام المارقة”، الذي قام بإنتاجه.

معز مسعود وصف شيري عادل بالمبدعة، معبرا عن اعتزازه الشديد بمسلسل “السهام المارقة”، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “من مسببات سعادتي واعتزازي بمسلسل “السهام المارقة” هذه المباراة التمثيلية التي قدمتها المبدعة شيري عادل والمبدع وليد فواز وجميع اللحظات المبهرة والمؤثرة التي قدمها الأصدقاء أبطال العمل جميعاً”.

وأضاف: “أن تُكرم بفريق عمل عظيم،شركاء ومؤلفين ومخرجاً وكافة فريق الإنتاج، وقناة تدعمك وتعرض المسلسل باحترافية، وفنانين يتنافسون في الإبداع لتنتج عملاً فنياً يواجه الجماعات الإرهابية ويكشف تناقضات فكرها العقيم وينتصر للحرية ويرسخ رسالة إنسانية سأظل أنشرها بكل الوسائل الراقية ما دمت حياً”.

وكان الداعية معز مسعود قد نشر مؤخرا صورة حديثة جمعته بزوجته الفنانة المصرية شيري عادل، ظهرا فيها في لقطة رومانسية.

مسعود التقط الصورة مع زوجته شيري على طريقة “السيلفي”، كشفت عن انسجامهما الشديد، وأرفق الداعية الصورة بتعليق، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قال فيه: ” سنظل نتذكر بعضنًا دائمًا بهذه الطريقة”.

ومسلسل ” السهام المارقة “ من بطولة شريف سلامة، وهاني عادل، ووليد فواز، وشيري عادل، وشارك من فنانى العالم العربى كلٌّ من الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والفنانة اللبنانية دياموند أبو عبود، والفنان السعودى هشام فقيه، والفنان العراقى كامل إبراهيم، وهو من انتاج محمد حفظى ومعز مسعود، وإخراج محمود كامل.