طرح برومو برنامج «حكايات لطيفة» للفنانة التونسية لطيفة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت قناة “DMC” برومو برنامج النجمة التونسية لطيفة، والذي يعرض على شاشة القناة ابتداءً من السابع من فبراير 2019، وعدد حلقات برنامج “حكايات لطيفة” تبلغ 13 حلقة، ويعرض الخميس من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد احتفلت بعيد ميلاد والدتها، وحرصت على توجيه تهنئة خاصة لها، عبرت فيها عن شدة حبها لها.

لطيفة نشرت صورة لتورتة الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي حملت صورة لهما معا، وعلقت عليها بقولها: ” كل ثانية مش كل سنة وأنتي أغلى ما أملك فى عمرى يا أمي”.

وأضافت النجمة التونسية: “إلهي يحميكي لينا أنا وإخواتى كلنا لا نسوى شيء بدونك أنتى الوطن والحب والحياة والأمل والفرحة. يا عظيمة يا طيبة ياحنونة. عمري أمي”.