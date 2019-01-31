ديانا كرازون تتربع على عرش الأناقة بطلّة سوداء ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سحرت الفنانة الأردنية ديانا كرازون محبيها بإطلالة مبهرة، ظهرت بها في حفل زفاف احيته لإحدى العائلات الخليجية، وعلى هامش الحفل، خضعت لجلسة تصوير جديدة.

ديانا تألقت خلال الزفاف بفستان أسود ذو كتف واحد شديد الأناقة، من دار أزياء موريلي، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج صارخ، كما ارتدت طقم ماسي ضاعف بريق وفخامة طلّتها، حيث لاقت الصور تفاعلاً قوياً بين فانز النجمة الأردنية الذين تغزلوا في جمال وأناقة ديانا، حتى أن بعضهم وصفها في تعليقاته بالملكة.

من ناحية أخرى، طرحت ديانا كرازون أغنية جديدة بعنوان «يعشق النسوان» من كلمات عمار الحسن، وألحان خالد العبيدي، وتوزيع مثنى لعيسى، وذلك بعد أشهر قليلة من اطلاقها لأغنية «يا وسفه هان» من كلمات محمد الواصف، ألحان سيف عامر، توزيع أمجد يعقوب، كما اطلت الفنانة مؤخرا على جمهورها عبر شاشة الحياة الفضائية المصرية في حلقة خاصة من برنامج «شريط كوكتيل» مع الفنان المصري هشام عباس.