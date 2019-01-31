هالة فاخر تشارك في بطولة «ميكى أفندي مش ماوس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة المصرية هالة فاخر، على المشاركة فى بطولة مسرحية تحمل اسم “ميكي أفندي مش ماوس”، والذى من المقرّر أن يقوم ببطولتها الفنان أحمد بدير، والعرض المسرحي من المقرر أن يقدم على أحد المسارح في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان آخر أعمال هالة فاخر كان مسلسل “كلبش 2”، والذى قام ببطولته الفنان أمير كرارة وهيثم أحمد زكى وروجينا، وإخراج بيتر ميمى، وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضى.

وعلى جانب أخر، أثارت الفنانة المصرية هالة فاخر، حالة جدل واسعة بعد ظهورها في الفترة الأخيرة بدون حجاب، والظهور بباروكة كبديلة له في أعمالها الفنية التي شاركت فيها.

كانت هالة فاخر، قد اتخذت قرار بارتداء الحجاب قبل عام 2002، وشاركت به في عدة أعمال فنية، ولكنها في الفترة الأخيرة اعتمدت على الباروكة كبديل للحجاب في أعمالها وهي الحيلة التي تلجأ لها أيضا الفنانة صابرين.

هالة فاخر، صدمت جمهورها خلال ظهورها في برنامج «أنا وبنتي»، مع الفنان شريف منير، وابنته أسما، بظهورها بباروكة كارية بالشعر الأصفر، الأمر الذي دعا جمهورها للتأكيد على تخليها عن الحجاب، خاصة أنها كانت ترتدي بلوزة بأكمام شفافة وبنطال مقطع يظهر ساقيها.