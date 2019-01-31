ميريام فارس تتألق بإطلالة وردية أنيقة.. كم بلغ سعرها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مؤخرا حفل زفاف خاص لإحدى عائلات الخليج، وحرصت على مشاركة جمهورها بصور من أجواء الحفل.

الفنانة اللبنانية تألقت في حفل الزفاف بفستان وردي ناعم أبرز جمال قوامها، وهو من توقيع إيلي صعب، ويبلغ ثمنه نحو 2,899 دولار أميركي.

وأكملت ميريام أناقتها بطقم مجوهرات ماسية زاد طلّتها بريقاً، وكان لافتاً تاج الورود الذي زينت به شعرها، حيث اثنى محبو الفنانة اللبنانية على جمال وأناقة إطلالتها.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد ابتعدت عن الساحة الفنية وتغيبت عن إحياء الحفلات لعدة أشهر، حيث كشفت منذ فترة أنها تمر بحالة صحية دقيقة، لكنها لا تعاني من مرض السرطان كما تردد، فيما أكدت عدد من المصادر أن ميريام تعاني من التهاب في الحنجرة والأحبال الصوتية.

وكانت الفنانة اللبنانية قد عادت للساحة الغنائية بكليب جديد لأغنية بعنوان «قومي»، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.