دانييلا رحمة تحقق حلمها بالوقوف أمام هذا الفنان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة عن سعادتها بعد تكريمها من قبل إحدى الصحف الكويتية، واختيارها كأفضل ممثلة عن مسلسل «تانغو»، وهي أول جائزة تحصل عليها في حياتها الفنية.

دانييلا نشرت صوراً ومقاطع فيديو من أجواء حفل التكريم، أبرزها، لقطة مميزة تجمعها بالنجم اللبناني وليد توفيق الذي تم تكريمه أيضاً بالحفل، حيث ظهر النجمان يحملان درعي التكريم، إذ وصفت الفنانة الشابة وقوفها إلى جانب وليد توفيق بمثابة الحلم الذي تحقق.

وفي تعليقها على الصورة، كتبت رحمة: «حلم وتحقق مش بس لأني استلمت أول جائزة بحياتي كأفضل ممثلة عن مسلسل تانغو من صحيفة عريقة بالكويت متل الأنباء .. بس كمان لأني وقفت حدّ نجم كبير وتاريخ فني لبناني إسمو وليد توفيق».

يُذكر أن دانييلا شاركت في بطولة مسلسل «تانغو» أمام باسل خياط، باسم مغنية، يوسف حداد، والعمل من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج رامي حنا، وقدد حققت دانييلا نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي بهذا العمل، كما عٌرض لدانييلا مؤخراً مسلسل «بيروت سيتي» على شاشة mbc، وهو العمل الذي صورته قبل «تانغو»، إلا أنه تم تأجيل عرضه.