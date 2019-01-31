حلا الترك تكشف عن موهبة شقيقها الصغير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جمهورها بمقطع فيديو طريف جمعها بشقيقها الصغير عبدالله.

الفنانة البحرينية ظهرت خلال مقطع الفيديو وهي تغني برفقة شقيقها الصغير، وهو ما كشف عن موهبته في مجال الغناء مثل شقيقته.

شقيق حلا أدى الأغنية ببراءة وعفوية شديدة، وهو ما دفع الفنانة البحرينية لاحتضانه، وقد حاز مقطع الفيديوعلى إعجاب جمهورها بشدة، وأثنوا على براءة الطفل وعفويته.

وحلا الترك لديها شقيقين هما محمد وعبدالله، وأخت من والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة وهي “غزل”.

وكانت حلا الترك قد انتقلت للعيش مع والدتها، بعد أن قضت المحكمة بأحقيتها في حضانة أولادها الثلاثة “حلا - محمد – عبدالله” من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد خلافات قضائية وتصريحات نارية متبادلة بين الطرفين في وسائل الإعلام.

يذكر أن حلا الترك قد أطلقت مؤخرا كليب جديد لأغنية وطنية بمناسبة العيد الوطني المجيد 47، والأغنية بعنوان «نهواك يا البحرين»، وهي من كلمات الشاعر يونس سلمان، وألحان وتوزيع أحمد أسدي وكورال شباب وبنات وأطفال مجموعة البحرين وإيقاعات سمير القطان، والكليب من إخراج إيناس يعقوب.