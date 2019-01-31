لأول مرة.. محمود الجندي يكشف السبب الحقيقي لانفصاله عن زوجته السابقة عبلة كامل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمود الجندي لأول مرة تفاصيل تتعلق بانفصاله عن زوجته السابقة الفنانة عبلة كامل.

الجندي قال إنه تزوج من عبلة كامل لأنها تشبهه، مضيفاً أن الزواج نظام اجتماعي يتحمل الطرفان مسؤوليته، ويعتمد على ثقافة الزوجين معاً، وهذا لا يختلف إن كان الزوجان أقرباء أم لا.

وعن سبب انفصالهما، أكد أن الانفصال وقع لأسباب خارجة عن إرادتهما، حيث إنه أحس في فترة زواجه بعبلة كامل أن الأعمال التي كانت تعرض عليه كانت تأتيه مجاملة لعبلة، لأنها كانت أكثر نجومية منه في ذلك الوقت، فرفض أن يكون “جوز الست”، وسيطر عليه طبع الفلاح الذي بداخله بأنه رجل البيت ولا يصح أن يكون الأقل.

وتابع، خلال استضافته في برنامج “حفلة 11” تقديم الإعلامية سمر يسري على قناة ON E، أن طلاقه من عبلة ربما كان مقدراً ليقوده لزواجه من زوجته الحالية التي وصفها بأنها الزوجة كما يجب أن تكون.

يذكر أن محمود الجندي قد تزوج 4 مرات، إنه جمع بين زوجته الأولى السيدة ضحى رحمها الله وبين زوجته الثانية والدة ابنته مريم، ولم تكن زوجته تعرف ذلك، ولكنه اضطر لكشف السر عندما أنجب ابنته مريم.

وعبلة كامل هي الزوجة الثالثة لمحمود الجندي، حيث تزوجها عام 2003، وبعد انفصالهما تزوج من زوجته الحالية السيدة هيام.