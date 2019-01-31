حسام حبيب بطل كليب شيرين عبد الوهاب الجديد

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: تطرح النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو كليب جديد من ألبومها الأخير “نساي” خلال الساعات المقبلة.

وشاركت شيرين عبد الوهاب الجمهور بصورة حصرية من الكليب الخاص بأغنية “بحبك من زمان” ظهرت فيها وهي تحضن زوجها الفنان المصري حسام حبيب الذي يشاركها بطولة العمل.

وأشارت مصادر مقرّبة من شيرين عبد الوهاب، إلى أن العمل تم تصويره تحت إدارة المخرج الإيطالي Loca Cossain.

أغنية “بحبك من زمان” هي من كلمات محمد رفاعي، ألحان جان صليبا وتوزيع النابلسي وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها رسميًا عبر قناة شيرين الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الجدير ذكره أن ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.