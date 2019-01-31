ماهر جاه يطلق “إنت هي” بأجواء شبابية – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: طرح الفنان اللبناني الشاب ماهر جاه أغنية جديدة بعنوان “إنت هي” عبر أثير الإذاعات وموقع “يوتيوب” للفيديوهات.
“إنت هي” من كلمات وألحان ماهر جاه نفسه وتوزيع Vox Box وقد ترافق إطلاقها مع جلسة تصوير جديدة ظهر فيها ماهر بالقرب من دراجة نارية لتتناسب الفكرة مع أجواء الأغنية الشبابية.
ويستعد ماهر جاه لتصوير الأغنية قريبًا على طريقة الفيديو كليب.
الجدير ذكره أن ماهر جاه يتقدم بخطوات ثابتة وقد أثبت نجاحه في عالم السهر في لبنان خلال السنوات الأخيرة الماضية.
لمشاهدة فيديو أغنية “إنت هي”:
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