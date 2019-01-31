خاص بالفيديو- ماهر يطرح اغنيته العاطفية والحماسية بمناسبة عيد الحب

اطلق الفنان ماهر اغنية جديدة بعنوان “انت هيّ” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية اطلقها ماهر أيضاً عبر تطبيق انغامي العالمي حيث زار المقر والتقط الصور في أرجاء الشركة.

أحب ماهر ان يهدي الجمهور أغنية بمناسبة عيد الحب الذي يصادف في 14 شباط القادم.

الاغنية كلمات والحان ماهر توزيع Vox Box، انتاج تايغا. وهي أغنية عاطفية يقول مطلعها “انتي هي هي يا اجمل صبية بالكرة الأرضية وما خلق الله، هودي العيون بيسوو مليون من بنات الكون يا ماشاالله”. (لسماع الاغنية عبر انغامي اضغط هنا)

وأبتعد ماهر في الاغنية عن اللحن الهادىء، حيث اعتمد ايقاعاً سريعاً وحماسياً يناسب أجواء الحفلات وعشاق السهر.

ماهر كان قد خضع لجلسة تصوير خاصة بالاغنية. وقد أطل بلوك شبابي، عصري، ملفت للانظار مع الاصدار الجديد.

من جهة اخرى، يلتقي ماهر ابناء منطقته حاصبيا بحفل فني سيحييه يوم الاربعاء 13 شباط في نبع البحصاصة – الحاصباني، وسيغني جديده على المسرح اضافة الى باقة منوعة من أجمل وأشهر الاغنيات وسيستمتع عشاق السهر بسهرة استثنائية ستمتد حتى ساعات الصباح الاولى.