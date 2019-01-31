ميغان ماركل تعود لماضيها الفني في المسرح بلندن

زارت ميغان ماركل زوجة الامير هاري المسرح الوطني في لندن باعتبارها الراعي الملكي الجديد له. وشاهدت عرضًا لمسرحية لشكسبير والتقت بفنانين مبتدئين وأفراد طاقم يعملون مع منظمات مجتمعية وفنية.

ميغان الحامل والتي تبلغ من العمر 37 عامًا اختارت لهذه المناسبة ان ترتدي ثوبًا ورديًا ومعطفًا.

وفي الوقت الذي عاودت فيه ميغان الارتباط لفترة وجيزة مع ماضيها الفني خاصة انها تدربت على فن المسرح، استبعد المؤلف والمنتج المنفذ لمسلسلها التلفزيوني السابق ”سوتس“ أي عودة لها للمشاركة في العمل.

نذكر ان ميغان كانت قد إنها اكتسبت شهرتها من عملها التلفزيوني. وقبل إعلان قصتها العاطفية مع الأمير هاري اشتهرت ميغان بتجسيد دور راتشيل زين في الدراما الأميركية ”سوتس“ وهو دور تخلت عنه قبل زواجها.