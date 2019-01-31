أنغام تعلن موعد إذاعة برنامج "الزمن الجميل"

أعلنت النجمة أنغام عن موعد بث برنامج اكتشاف المواهب "الزمن الجميل"، الذي من المقرر أن يعرض على شاشة قناة أبو ظبي الفضائية، وتشارك فيه الفنانة أنغام، كعضو لجنة تحكيم.
وكتبت أنغام على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بكره أول حلقة من برنامج الزمن الجميل.. جاهزين؟".
وشاركت الفنانة أنغام، البرومو الخاص بالبرنامج، ويشاركها في عضوية لجنة التحكيم المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسماء لمنور.
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