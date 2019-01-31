الفنانة جيهان قمري تخضع لجلسة تصوير مثيرة بعد نجاتها من الموت

خضعت الفنانة جيهان قمري لجلسة تصوير مثيرة بعدسة المصور أيمن لطفي في أحد المنتجعات السياحية بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، وجاءت إطلالة جيهان بفستان أحمر من الشيفون والدانتل وهي تنثر المياه لتدل على البهجة والسعادة احتفالا بعيد الحب، خلال الأيام المقبلة، وارتدت جيهان فستانا من تصميم رضا مصطفى وأشرف على إطلالتها ميكيب أرتست جو نابلسي

من ناحية أخرى غادرت جيهان قمرى مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة بعد تماثلها للشفاء من بعض الكدمات إثر حادث تصادم تعرضت له، الأسبوع الماضي، أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة رمسيس في وسط القاهرة.

وأكدت جيهان أنها نجت من الموت بأعجوبة، ففي أثناء سيرها بساريتها متجهة من مدينة نصر إلى المهندسين وقع حادث تصادم أمامها بين أكثر من سيارة، وعندما حاولت تفادي الأمر بالسير بجوراهم تفاجأت بسيارة مسرعة أصدمت بها من الخلف لتتابع تصادم السيارات واحدة تلو الأخرى، وتصاب إثرها بكدمات في اكتف واليدين والقدمين.

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