شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ينضم رسميًا لبطولة "تصفية حساب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الكبير محمود حميدة إلى أسرة فيلم "تصفية حساب" للنجم عمرو سعد، والمخرج أحمد عبد الباسط المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وبدأ "عبد الباسط فى اختيار أماكن التصوير والمعاينات الخاصة استعدادًا لبدء التصوير، وتجرى الجهة المنتجة للعمل إبرام باقى التعاقدات مع عدد من النجوم للمشاركة في "تصفية حساب". فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ويسرا اللوزي وتأليف مصطفي حمدي وإخراج أحمد عبد الباسط وتدور أحداثه فى إطار درامى ومشوق. يذكر أن محمود حميدة يشارك فى بطولة فيلم "العارف" للنجم أحمد عز حيث بدأ تصوير مشاهده الأولى الفترة الماضية ويجسد دور شخصية مهمة خلال محور الأحداث بعيدًا عن الكوميديا فى إطار مشوق.

وكانت آخر أعمال محمود حميدة السينمائية فيلم "حرب كرموز"، للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وشارك فى بطولة العمل الفنانة غادة عبد الرازق وفتحى عبد الوهاب ومصطفى خاطر وآخرون من النجوم وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه فى السينمات.

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