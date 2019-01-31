"عروس بيروت" النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول" التركي وهؤلاء أبطاله

ينشغل فريق مسلسل "عروس بيروت" للكاتبين نادين جابر وبلال شحادات وإخراج التركي إيمره كاباكوساك، حالياً بتصوير مشاهده في اسطنبول حيث تصوّر غالبية اللقطات، وسيعرض قريباً على قناة mbc. على أن يستكمل الفريق باقي المشاهد في بيروت في الأسابيع المقبلة.

فقد بات مؤكداً أن المشروع الدرامي الذي يعتبر النسخة اللبنانية من المسلسل التركي الشهير «عروس اسطنبول»، سيكون من إنتاج o3 التابعة لـ mbc ويكلّل التعاون بينها وبين شركة «o3 media» تركيا التي أنتجت النسخة التركية من المسلسل. في هذا السياق، إنضمّت الممثلة دارين حمزة لبطولة العمل، وسافرت إلى تركيا أخيراً لتصوير مشاهدها. يذكر أنه يلعب بطولة «عروس بيروت» كل من التونسي ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون...

كما يضمّ بعض الوجوه السورية. يذكر أن المسلسل يدور حول شاب أربعيني يدخل في علاقة عاطفة مع فتاة تحبّ الموسيقى، ولكن والدته تعترض على علاقتهما بسبب العادات والتقاليد، إلى أن ينتصر الحبّ في النهاية. يعتبر العمل الخطوة الأولى للشبكة في تقديم مسلسلات من إنتاجها الخاص، ضمن خطوة تعزز إفتتاح mbc أخيراً Studios mbc الذي يتولى مهام إنتاج مشاريع جديدة.

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