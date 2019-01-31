محطة تركيّة ترفض عرض مسلسل أركان بيتيكايا ودنيز شاكر الجديد

يبدأ خلال أيام عرض المسلسل التركي Vurgun الذي يلعب دور البطولة فيه كل من أركان بيتيكايا ودنيز شاكر.

وقد تردّد أنّ أركان سيحصل على مبلغ 150 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة، بينما ستتقاضى دينيز نصف المبلغ أي 75 ألف ليرة عن الحلقة.

المسلسل كان مخططاً له أن يكون لقناة Show لكن بعدما رفعت شركة الإنتاج ميزانية العمل؛ تخلت القناة عنه وتم الاتفاق مع FOXلعرضه.

وزيادة الميزانية تعني أنّه بات يعوّل أكثر على الرايتنغ لاستمرار المسلسل نظراً لارتفاع تكاليفه.

وسيجسّد أركان في المسلسل شخصية رجل الأعمال كمال قورظار الذي كان في غيبوبة لـ10 سنوات وعاد إلى الحياة في معجزة، وستجسّد دينيز شاكر دور زوجته ريهان التي تعشقه بجنون.

وكان تصوير مسلسل Vurgun قد انطلق منذ أسابيع، وأنجزت أكثر من حلقة منه قبل انطلاق العرض رسمياً.