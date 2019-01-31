تفاصيل صادمة في طلاق نجم "وادي الذئاب" نجاتي شاشماز

على الرغم من الطلاق الهادىء لبطل سلسلة "وادي الذئاب" نجاتي شاشماز المعروف باسم "مراد علم دار"، فقد فجّرت الصحافة التركيّة سلسلة فضائح تتعلّق بالطلاق، وتؤكّد أنّ ثمّة خلافات سبقته، وأنّ الزوجة هي سبب الطلاق، وأنها تسبّبت بضررٍ نفسي كبير لزوجها، الذي يطالب بحضانة ولديهما، وبتعويض مالي كبير.

وكانت محامية نجاتي شاشماز قد أصدرت بياناً مقتضباً جاء فيه "موكلي فتح دعوى طلاق من زوجته ناجيهان بعد زواج استمر 7 سنوات حيث أنه رغم كل الجهد الذي بذله لم يستطع إنقاذ زواجه وحل الخلافات".

وتابعت "الطرفان لديهما طفلان، لذا نطالب الجميع بإظهار الحساسية اللازمة حول الموضوع واحترام أسرارهما الشخصية وحقوقهما الخاصة لحماية الوضع النفسي للطفلين".

وكانت الصحافة التركية قد أشارت إلى أنّ نجاتي شاشماز طالب بتعويضات بقيمة 10 مليون ليرة من زوجته ناجيهان بسبب الطلاق نصفها تعويضات معنوية ونصفها الآخر تعويضات مادية.

كما طالب بمنحه حضانة الطفلين، بحجّة أنّ هناك خطر لأن جواز طليقته ألماني وقد تأخذهما للخارج ولا تعيدهما، كما طالب بفرض حظر على سفر ولديه خارج تركيا.