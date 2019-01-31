وفاة والد ستيفاني صليبا

عن عمر لا يتجاوز الـ67، رحل والد الممثلة ستيفاني صليبا، أدولف صليبا، وقد نعته الفنانة

عبر مكتبها الإعلامي بهذا البيان:

" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، ننعي إليكم والد المُمثلة ستيفاني صليبا حيث سيُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد يوم الخميس 31 كانون الثاني 2019 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة السيدة في مزيارة، ثمّ يُوارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي يوم الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً. ويوم الجمعة 1 شباط في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً. كما تقبل التعازي يوم الأحد 3 شباط في قاعة كنيسة مار الياس الكبرى في أنطلياس من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً.

ولم تذكر ستيفاني سبب وفاة والدها، ولا ما إذا كان يعاني من المرض أو أن رحيله كان مفاجئاً.

وقد تلقت الفنانة التعازي من الوسطين الإعلامي والفني ومن جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.