ما حقيقة إحياء فضل شاكر حفلة في "يوم الحب" في تونس؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان عن حفل يحييه الفنان فضل شاكر، في الـ16 عشر من شهر فبراير المقبل في تونس، وتحديداً في قصر الرياضة في المنزه.

وحدّد الإعلان أماكن بيع البطاقات، ما أثار موجة تساؤلات حول وضع الفنان القانوني، وكيف سيتمكّن من السفر إلى تونس وهو محكوم غيابياً من القضاء العسكري في لبنان، ولم يصدر بحقه حكماً بالبراءة كما روّج البعض، كما أنه لا يزال متوارياً عن العدالة، ولم يسلّم نفسه للقضاء كما وعد ليحظى بإعادة محاكمة كما طلب.

"الجميلة" علمت أنّ لا وجود لحفلٍ في تونس، وأنّ توزيع الإعلان يأتي في إطار النصب الذي يمارسه بعض المتعهّدين من خلال تنظيمهم حفلاً وهمياً، يقبضون من خلال المال من جمهور مخدوع بحفلة لا أساس لها أصلاً.

يذكر أن فضل أعلن عن أغنية جديدة يطلقها في يوم الحب، وهي ضمن سلسلة أغاني أطلقها منذ إعلانه عودته عن الاعتزال.