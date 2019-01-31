مجموعة MBC تنفي خبر شرائها تلفزيون "المستقبل" اللبناني

انتشرت قبل ساعات، شائعة عن نيّة مجموعة MBC شراء تلفزيون المستقبل اللبناني، وتحويله إلى محطة MBC لبنان، أسوةً بـ MBC العراق التي أطلقتها المجموعة قبل أيام.

وعزّز من هذا الاتجاه، الإعلان عن نيّة مالكي المحطّة بيعها، بعد الأزمة المالية التي عصفت بها، والتي حالت دون تمكّنها من الاستمرار ولو بأبسط الإمكانات.

المتحدّث الرسمي بإسم مازن حايك، نفى الخبر مؤكداً أن المجموعة ليست بصدد الاستحواذ على أي محطة لبنانية وكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر" " الخبر غير دقيق، والمعلومات أقرب إلى التكهنات منها الى الوقائع. حالياً، "مجموعة MBC" ليست بصدد الاستحواذ على أي مؤسسة إعلامية تلفزيونية لبنانية أو تحويلها الى واحدة تابعة لها. فاقتضى التوضيح.".

يذكر أن تلفزيون "المستقبل" تأسس في العام 1993، وحقق انتشاراً عربياً واسعاً، واستقطب أهم البرامج، وكان أوّل من أطلق برامج الهواة من خلال برنامج "سوبر ستار" الذي اشترته MBC باسم "أراب أيدول"، واستمرّ في تألقه حتى العام 2005، بعد اغتيال صاحبه الرئيس رفيق الحريري، حيث شهد تراجعاً وصل حدّ الإفلاس.