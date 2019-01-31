لماذا ودّعت مريم سعيد قناة mbc بشكل مفاجىء؟

فاجئت مريم سعيد المذيعة في قناة mbc والتي تشارك بتقديم برنامج trending ، متابعيها أمس بإعلانها خبر ترك عملها في الشبكة السعودية.

مريم الناشطة الناشطة على صفحات السوشال ميديا، وتملك أكثر من 4 ملايين متابع على انستغرام، حوّلت الأنظار نحوها أمس بعد إعلانها هذا الخبر

كانت المغربية مريم سعيد من أكثر المقدمات في mbc نشاطاً على صفحات السوشال ميديا، وتعتبر من الوجوه التي تملك شعبية على المواقع الافتراضية.

قدمت سعيد برامج عدّة خلال عملها بالتلفزيون ومنها على شاشات مغربية، لكن إنضمامها إلى قناة mbc شكّل خطوة مهمة في حياتها، فزادت شعبيتها من خلال تقديمها برنامج «Et بالعربي» قبل عامين، وبعد توقّف البرنامج عادت وأطلت ببرنامج trending.

مساء أمس قررت سعيد ترك عملها بشكل مفاجئ وقالت بنهاية حلقة البرنامج "أنه حان الوقت لوداع mbc"، لافتة إلى أنها تحتاج لفترة إستراحة لن تكون طويلة، على أن تعود قريباً لقناة mbc.

لم تكشف المقدمة عن أسباب تركها عملها، مع العلم أنها تعتبر من أكثر الوجوه شعبية وتملك حضوراً جميلاً.

البعض فسّر غياب مريم سعيد بأنها تلقت عرضاً من قناة أخرى ستكشف عنها قريباً، بينما والبعض الآخر فسّر خطوة إستقالتها بأنها جاءت نتيجة ضغط تعرضت له المقدمة إثر نشر صور لها، أما البعض فراح أبعد من ذلك بالقول أنها تزوجت بشكل سري.

فما هي الأسباب التي دفعت سعيد لإتخاذ هذه الخطوة؟

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