جون لجند يتعلم السباحة في الأربعين من عمره – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: قرّر المغني العالمي جون لجند تعلم السباحة حيث أعلن أنه بدأ يأخذ دروساً في السباحة وهو في عمر الأربعين. وكشف لجند في تغريدة أن آخر درس في السباحة تعلمه عندما كان في الخامسة من عمره. ونشرت زوجته عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيغان فيديو لجون وهو يتعلم رياضة السباحة.

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