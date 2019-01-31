ميريام فارس ضحية الفوتوشوب – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية ميريام فارس على متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بجلسة تصوير جديدة كانت قد خضعت لها أخيراً لصالح إعلان للمجوهرات.
ورغم أن الجمهور قد أشاد بإطلالة ميريام فارس الأنيقة، إذ ظهرت بشعرٍ غير مموّج وتزيّنت بالمجوهرات والذهب، إلا أن خطأ غير مقصود بالفوتوشوب أثار الإنتقادات أيضاً.
“ماذا حصل لأنف ميريام فارس؟”، هو السؤال الّذي طرحه عدد كبير من روّاد الإنترنت بمن فيهم صفحة عديلة الساخرة، للإشارة إلى الخطأ الوارد في تعديل الصورة.
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