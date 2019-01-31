هند البحرينية: تعرّضت للتنمر ووصفوني بـ”الصلعاء”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أكدت الفنانة هند البحرينية أنها أكثر فنانة خليجية تتعرَّض للتنمر بسبب لون بشرتها وطول قامتها، موضحة أنها أحياناً كانت تبكي من كثرة التعليقات المؤذية.

وقالت إنّها تتعرّض لتعليقات قاسية من البعض خلال سيرها بالشارع، ولكن لم يعد هذا الهجوم يعني لها شيئاً، مشيرة إلى أنها أصبحت حاليّاً تتعجّب عندما لا تتعرَّض للتنمر فور نشرها لأي شيء عبر صفحاتها.

وأشارت إلى أن البعض قال عنها إنها “صلعاء” لذا تستعين بوصلات الشعر، مؤكدة أن الشعر القصير الذي تظهر به حاليّاً هو شعرها الحقيقي.