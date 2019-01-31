محمد عساف يتألق في السعودية ويشكر جمهوره: “سُعدت بتواجدي بينكم”

متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة” مساء 29 كانون الثاني/يناير.

وقدّم محمد عساف خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، فردّدوا معه الكلمات عن ظهر غيب على وقع موجات تصفيق حارّة غصّ بها المكان.

وشارك محمد عساف محبّيه بلقطات خاصة من الحفل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعرب بتعليقه عليها عن سعادته بالتواجد مع جمهوره السعودي فكتب: “الغوالي في السعودية سُعدت بتواجدي بينكم أمس في درة الرياض، الحفل تزيّن بحضوركم الرائع الكبير اللي فاق التوقعات وأعدكم إن شاء اللّه أن يتجدد اللقاء بكم قريبا”.

على صعيد آخر، ينشغل محمد عساف في الفترة الراهنة بالتحضير لأعمال فنية عدّة سيعلن عن تفاصيلها في الوقت المناسب لذلك.

الجدير ذكره أن محمد عساف يعيش وحتى يومنا هذا نجاح أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها بداية موسم الصيف الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.